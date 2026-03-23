Roma-Lecce, Mancini mantiene la promessa fatta al piccolo Emanuele: i due entrano in campo insieme prima del match. Il difensore: "Ti voglio un mondo di bene" (VIDEO)

Gianluca Mancini ha mantenuta la promessa fatta al piccolo Emanuele, ovvero quella di entrare in campo insieme prima di una partita. È successo ieri nell'ingresso di Roma-Lecce, come dimostra un video postato dallo stesso piccolo tifoso su Instagram. Ecco cosa ha scritto: "Manu appena sarà possibile entriamo insieme all'Olimpico!" Quante volte ce lo siamo detti amico mio,quante volte l ho sognato, e questa idea mi ha dato la carica nei momenti difficili! Sei sempre presente, e mi hai regalato una giornata fantastica che non dimenticherò mai!Gianluca sei unico e quella di ieri è la nostra vittoria,della nostra amicizia! Ti voglio un mondo di bene, grazie amico mio!" Non si è fatta attendere la risposta di Mancini: "Sei grande Ema, ti voglio un mondo di bene anche io"



