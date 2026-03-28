Instagram, Villar e l'incontro a tinte giallorosse con Abraham: "C'era una volta..." (FOTO)

Nella giornata di ieri è andata in scena un'amichevole tra l'Elche e l'Aston Villa e si è conclusa con il risultato di 2-1 in favore degli spagnoli. In questa partita c'è stato anche un pizzico di Roma, dato che nella squadra della Comunità Valenciana milita Gonzalo Villar e in quella inglese Tammy Abraham. I due si sono incontrati nuovamente dopo aver condiviso nella Capitale la prima parte della stagione 2021/22 e giocato insieme tre partite (tutte della fase a gironi della Conference League). Al termine del match Villar ha pubblicato nelle storie del proprio profilo Instagram una foto in compagnia di Abraham e la didascalia "C'era una volta", accompagnata dai cuori giallorossi.