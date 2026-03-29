Instagram: Soulé si cura a casa con la camera iperbarica per superare la pubalgia, l'Inter nel mirino

Mentre il calendario corre verso il big match di San Siro contro l'Inter, in programma domenica 5 aprile, la Roma segue con attenzione le condizioni di Matías Soulé. L'attaccante argentino è tornato stabilmente ad allenarsi a Trigoria con il resto dei compagni. I prossimi giorni saranno fondamentali per capire se il numero 18 potrà partire titolare o se dovrà accomodarsi inizialmente in panchina.

Per accelerare i tempi e gestire il dolore, Soulé non si limita alle terapie svolte al centro sportivo. Tramite un video pubblicato sul proprio profilo social, il calciatore ha mostrato la sua routine di recupero domestica all'interno di una camera iperbarica personale. La struttura è stata personalizzata appositamente per lui con la scritta "D10", un tributo al mito di Diego Armando Maradona.

L'ossigenoterapia iperbarica consiste nel respirare ossigeno puro in una camera pressurizzata, in modo che il sangue porta molto più ossigeno ai tessuti. Per un atleta questo migliora l'ossigenazione dei muscoli e dei tessuti, aumenta il flusso sanguigno nelle piccole arterie, riduce gonfiori e infiammazioni croniche (come la pubalgia) e accelera la riparazione di muscoli e tendini danneggiati.