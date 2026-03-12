Instagram, Soulé fa il tifo per i compagni da casa: "Daje" (FOTO)

Mentre la Roma è impegnata sul campo del Bologna per giocare l'andata dell'ottavo di finale di Europa League, Matias Soulé fa il tifo da casa. L'argentino sta cercando di recuperare dalla pubalgia che lo ha colpito circa 3 settimane fa e la sua ultima apparizione in campo risale al match contro il Napoli. L'ex Juventus tramite il suo account Instagram ha pubblicato una storia a casa sua mentre guarda la partita: "Daje".