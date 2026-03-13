Instagram, Pellegrini dopo Bologna-Roma: "Continuiamo a restare uniti e a dare tutto per questa maglia". Malen: "Ci vediamo a casa" (FOTO)

Allo Stadio Renato Dall'Ara è andato in scena l'attesissimo derby italiano tra Bologna e Roma, valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League, e si è concluso con il risultato di 1-1: alla rete di Federico Bernardeschi ha risposto la zampata di Lorenzo Pellegrini. La qualificazione al turno successivo si deciderà giovedì prossimo allo Stadio Olimpico. All'indomani della partita proprio il centrocampista giallorosso ha suonato la carica: "Continuiamo a restare uniti e a dare tutto per questa maglia - scrive su Instagram -. Ci vediamo a ROMA".





Arriva anche il commento di Donyell Malen: "Ci vediamo a casa la prossima settimana".



