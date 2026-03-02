Instagram, Ndicka dopo il 3-3 con la Juventus: "Peccato per la mancata vittoria, ma ottima prestazione". Wesley: "Grazie per il supporto" (FOTO)

Il big match tra Roma e Juventus termina con un rocambolesco 3-3 e a mantenere l'equilibrio nel delicatissimo scontro diretto in chiave Champions è la rete di Federico Gatti al 93'. I giallorossi accarezzano il sogno di andare a +7 dai bianconeri, ma in seguito al pareggio realizzato dal difensore la distanza con la Vecchia Signora resta di quattro punti. Al termine della partita Evan Ndicka, autore del gol del momentaneo 2-1, ha espresso le sue sensazioni su Instagram: "Peccato per la mancata vittoria, ma ottima prestazione della squadra. Forza Roma Sempre".





Arriva anche il messaggio di Wesley, il quale aveva sbloccato la partita con una magnifica pennellata sotto l'incrocio dei pali: "Grazie a tutti i tifosi per il supporto di oggi, forza Roma!".



