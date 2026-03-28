Instagram, Malen premiato per le 50 presenze con l'Olanda: "Grato per ogni opportunità" (FOTO)

Donyell Malen festeggia il cinquantesimo gettone con la maglia della nazionale olandese. Un traguardo importante per il centravanti della Roma, che dopo un impatto straordinario sotto la corte di Mister Gasperini, è stato convocato dalla propria nazionale trovando anche la titolarità al centro dell'attacco orange nella sfida vinta contro la Norvegia.

Malen ha voluto condividere la sua soddisfazione per la cinquantesima presenza con l'Olanda con un post Instagram in cui, da come si vede, ha ottenuto un riconoscimento per il traguardo raggiunto: "50 partite per il mio paese. Grato a Dio per ogni passo, ogni lezione e ogni opportunità di indossare questa maglia. Grazie per la fiducia".

(Foto Account Instagram Donyell Malen - OnsOranje)



