Instagram, Malen in versione Ronaldo "Il Fenomeno": Koné e Lang scherzano nei commenti (FOTO)

Un accostamento estetico che ormai da settimane impazza sui social e che ora è testimoniato direttamente da Manu Koné. Donyell Malen , infatti, dal suo arrivo alla Roma è stato paragonato a Ronaldo "Il fenomeno", per l'aspetto fisico in primis ma anche per le prestazioni sontuose dell'olandese con la maglia giallorossa. Il numero 14 ha lasciato Trigoria per raggiungere la nazionale olandese in vista dei prossimi impegni durante la sosta e ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram che ha scaturito la simpatica reazione di Koné e di un suo connazionale, Noa Lang.

Il centrocampista giallorosso, rimasto a Trigoria a causa di un infortunio muscolare, ha commentato il post del suo compagno di squadra con un eloquente: "R9", mentre l'ex Napoli Lang lo ha seguito pubblicando una gif che ritrae proprio il campione brasiliano. Un paragone non esclusivamente estetico, visto il rendimento dell'attaccante con la maglia della Roma.



