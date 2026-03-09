Instagram, le scuse di Pellegrini: "Dispiaciuto per il risultato e il rigore. Restiamo uniti e continuiamo a dare tutto" (FOTO)

La Roma cade 2-1 contro il Genoa di De Rossi e subisce una pesante sconfitta in chiave Champions League. I giallorossi sono stati raggiunti dal Como al quarto posto in classifica a 51 punti e domenica ci sarà proprio lo scontro diretto. Tra i protagonisti in negativo della partita contro il Grifone c'è sicuramente Lorenzo Pellegrini, il quale ha regalato il rigore ai padroni di casa (trasformato da Junior Messias sul risultato di 0-0) con un'ingenuità su Mikael Ellertsson: "Deluso e dispiaciuto per il risultato e per il rigore causato - scrive il centrocampista della Roma in una storia su Instagram -. Restiamo uniti e continuiamo a dare tutto per questa maglia fino all'ultimo istante. Forza Roma!".