Instagram, l'amarezza di Malen: "Frustrato e deluso. Grazie per il supporto". Koné: "Deluso dal risultato, ma guardiamo avanti" (FOTO)

Nonostante la firma sul tabellino dei marcatori, resta l'amarezza in casa giallorossa per i tre punti sfumati all'ultimo. Donyell Malen, autore della rete del momentaneo 3-1, ha affidato ai social il proprio sfogo a distanza da poco dal fischio finale. L’attaccante olandese ha pubblicato un post dal tono deciso: "Frustrato e deluso. Grazie per il supporto di stasera", accompagnato da due cuori giallo e rosso.





Anche Manu Koné ha voluto condividere un messaggio sui social dopo il match. Il centrocampista francese ha condiviso la delusione per il pareggio subito all'ultimo istante, ma si dimostra già carico per le prossime sfide: "Ovviamente deluso dal risultato ma guardiamo avanti, le cose migliori stanno arrivando. In missione."



