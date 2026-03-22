Instagram, Koné celebra il gol di Vaz: "Mio fratello Robinio" (FOTO)

Nonostante l'infortunio lo costringa ancora ai box, Manu Koné ha seguito con partecipazione la vittoria della Roma contro il Lecce, celebrando con entusiasmo il gol decisivo di Robinio Vaz. Il centrocampista francese ha voluto dedicare un pensiero speciale al classe 2006 subito dopo il fischio finale. Tramite una storia pubblicata sul proprio profilo, Koné ha ripostato lo scatto celebrativo diffuso dall'account ufficiale della Roma, scrivendo: "Mio fratello Robinio Vaz". Un attestato di stima che conferma il legame tra i due.