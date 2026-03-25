Instagram, il saluto di Tsimikas a Salah: "Una leggenda che posso chiamare amico"

Momo Salah ha annunciato che lascerà il Liverpool a fine stagione. E tra i suoi ex compagni, anche il giallorosso Tsimikas ha voluto mandargli un messaggio: Ecco le parole del greco dedicate a Salah tramite un post su Instagram: «Mo Salah, ricordo che ti guardavo in tv e dicevo che eri uno dei giocatori più grandi della nostra generazione. La vita fa il suo corso e io ho avuto la fortuna di potertelo dire poi di persona così tante volte. Una vera leggenda che ho la fortuna di poter chiamare mio amico. Una delle amicizie più importanti e strette che ho creato finora nella mia carriera calcistica. Un ottimo ascoltatore, bravissimo a dare consigli e molto paziente con tutte le mie crisi. Mo, grazie per la tua compagnia ogni giorno negli ultimi cinque anni, le risate, le conversazioni, i traguardi; grazie per avermi spinto ad essere una persona migliore e anche per essere stato la mia ispirazione, dentro e fuori dal campo. Auguri per tutto quello che arriverà, fratello mio, lo auguro a te e alla tua famiglia. Il nostro "Egyptian King", Y.N.W.A". P.s: Sappiamo tutti che nel calcio sono io il tuo migliore amico».



