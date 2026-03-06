Clicky

Instagram: gli eurogol di Wesley, El Shaarawy e Celik in allenamento (VIDEO)

06/03/2026 alle 18:15.
roma-juventus-wesley

Al termine della seduta di allenamento odierno, alcuni giocatori della Roma si sono fermati per una sessione di tiri in porta. Tramite il suo profilo Instagram, Wesley ha condiviso il video degli eurogol segnati da lui, El Shaarawy e Celik. L'ex Flamengo ha poi commentato: "L'allenamento è l'allenamento, la partita è la partita".