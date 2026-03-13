Instagram, Ghilardi dopo i 90' di Bologna: "Nulla arriva facilmente, i sacrifici ripagano" (FOTO)

Il giorno dopo aver disputato l'intero match nell'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Bologna, Daniele Ghilardi ha voluto affidare ai social le sue sensazioni. Il difensore giallorosso, schierato titolare da Gasperini per tutti i 90 minuti della sfida del Dall'Ara terminata 1-1, ha sottolineato l'importanza del duro lavoro. Tramite un post social, accompagnato da foto della serata, il classe 2003 ha celebrato la sua prestazione con un messaggio carico di determinazione: "Nulla arriva facilmente, i sacrifici ripagano".



