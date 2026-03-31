Instagram, Dovbyk documenta il recupero: lavoro in palestra e primi tocchi con il pallone a Trigoria (FOTO e VIDEO)

Artem Dovbyk continua a lavorare al suo recupero in vista del finale di stagione. L'attaccante giallorosso, fermo ai box, ha condiviso sul proprio profilo social una serie di scatti che documentano il suo percorso di riabilitazione.Le immagini mostrano il calciatore impegnato in diverse fasi del lavoro quotidiano: dall'allenamento sulla cyclette sotto la supervisione dei preparatori, alle sessioni di potenziamento in palestra, fino ai massaggi fisioterapici. Il segnale più incoraggiante arriva però da un video che ritrae l'ucraino nuovamente in campo per i primi tocchi con il pallone.
Oltre al lavoro sul campo, Dovbyk ha mostrato alcuni momenti della sua vita privata, tra relax con la famiglia e un incontro speciale con l'ex compagno ai tempi del Girona, Cristhian Stuani, suggellato da uno scambio di maglie.