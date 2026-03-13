Instagram, De Rossi scherza con la moglie: "Guarda che hai combinato"

Siparietto social simpatico per Daniele De Rossi nella giornata di ieri.

L'allenatore del Genoa ed ex capitano giallorosso ha passato qualche ora in compagnia dalla moglie e lontano dal centro sportivo del Grifone, ed è stato immortalato proprio da Sarah Felberbaum a mangiare in un ristorante cinese.

Proprio in merito alla scelta etnica si sono scatenati tanti commenti sui social, in particolar modo su un post Instagram pubblicato dalla pagina La Ragione di Stato, alla quale ha risposto lo stesso De Rossi con un commento altrettanto simpatico.





"Guarda cosa hai combinato" ha scritto De Rossi riferendosi alla moglie, con la stessa che poi ha fatto eco rispondendo "Ragazzi tra poco mi blocca... vi prego".