Instagram, Angelino festeggia il suo rientro: "Quanta voglia avevo di giocare di nuovo in casa! Grazie Olimpico" (FOTO)

Dopo la vittoria per 1-0 ottenuta all'Olimpico contro il Lecce grazie alla rete di Robinio Vaz, Angelino ha voluto celebrare il ritorno tra le mura amiche attraverso i propri canali social. Il laterale spagnolo ha espresso la sua soddisfazione per essere tornato a calcare il prato del proprio stadio dopo essere stato tanto tempo indisponibile. Sul proprio profilo, Angelino ha pubblicato alcune foto della serata accompagnate da un messaggio rivolto al pubblico giallorosso: "Quanta voglia avevo di giocare di nuovo in casa! Grazie Olimpico", ha scritto il calciatore in spagnolo. Il post ha già raccolto migliaia di interazioni, tra cui i commenti di diversi compagni di squadra: "Bentornato, fratello", ha scritto Tsimikas; "Grande Angelito, vamos", il messaggio di Hermoso.



