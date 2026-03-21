Il "Ti amo" di Pizarro alla Roma: tatuaggio con l'iconica coreografia del derby del 1983 (FOTO)

David Pizarro ha vestito la maglia della Roma per sei stagioni e, oltre ad aver collezionato 207 presenze con la maglia giallorossa, ha alzato al cielo 2 Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. L'ex centrocampista è sempre rimasto molto legato al club capitolino e ha voluto rafforzare ulteriormente questo rapporto tatuandosi sul braccio l'iconica coreografia realizzata dal Commando Ultrà Curva Sud in occasione del derby del 23 ottobre 1983 (vinto 0-2 grazie alle reti di Sebino Nela e Roberto Pruzzo): "Ti amo", l'indimenticabile striscione che apparve nel settore più caldo del tifo giallorosso.