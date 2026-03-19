FOTO - Instagram, Dybala in attesa di Roma-Bologna da casa con la piccola Gia: maglie giallorosse e "Forza Roma"

Paulo Dybala ha condiviso un momento di vita privata sui propri canali social nel pomeriggio di oggi. L'attaccante argentino, che sta proseguendo il percorso di riabilitazione dopo l'operazione al menisco, ha pubblicato una storia sul suo profilo social che lo ritrae insieme alla figlia neonata.

Nell'immagine, entrambi indossano la maglia ufficiale della Roma. La "Joya" ha accompagnato lo scatto con un breve messaggio di incitamento: "Forza Roma". Un gesto di vicinanza alla squadra, impegnata questa sera nella sfida decisiva di Europa League contro il Bologna.