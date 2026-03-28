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Chierico compie 67 anni anni: gli auguri della Roma

28/03/2026 alle 10:42.
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Giorno importante per Odoacre Chierico, che spegne oggi le 67 candeline. E la Roma, sui social, ha voluto fare gli auguri ad uno dei protagonisti del secondo scudetto giallorosso: "Tanti auguri a Odoacre Chierico che oggi compie 67 anni! Campione d'Italia 1982-83. Coppa Italia 1983-84. 119 presenze e 10 gol"