Chierico compie 67 anni anni: gli auguri della Roma

Giorno importante per Odoacre Chierico, che spegne oggi le 67 candeline. E la Roma, sui social, ha voluto fare gli auguri ad uno dei protagonisti del secondo scudetto giallorosso: "Tanti auguri a Odoacre Chierico che oggi compie 67 anni! Campione d'Italia 1982-83. Coppa Italia 1983-84. 119 presenze e 10 gol"

? Tanti auguri a Odoacre Chierico che oggi compie 67 anni! ?



?? Campione d'Italia 1982-83

? Coppa Italia 1983-84

? 119 presenze e 10 gol#ASRoma pic.twitter.com/56WbmLmb42 — AS Roma (@OfficialASRoma) March 28, 2026



