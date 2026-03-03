Clicky

Boniek compie 70 anni, la Roma su X: "Auguri Zibì"

03/03/2026 alle 11:07.
boniek-2023

In giallorosso per 3 stagioni (dal 1985 al 1988), Zbigniew Boniek compie oggi 70 anni. Tramite i propri social la Roma ha dunque augurato un buon compleanno all'ex calciatore polacco che è rimasto legatissimo ai colori del club capitolino, squadra con cui ha vinto anche una Coppa Italia nel 1985/86: "Auguri Zibì".