Boniek compie 70 anni, la Roma su X: "Auguri Zibì"

In giallorosso per 3 stagioni (dal 1985 al 1988), Zbigniew Boniek compie oggi 70 anni. Tramite i propri social la Roma ha dunque augurato un buon compleanno all'ex calciatore polacco che è rimasto legatissimo ai colori del club capitolino, squadra con cui ha vinto anche una Coppa Italia nel 1985/86: "Auguri Zibì".

? Zibì Boniek compie oggi 7️⃣0️⃣ anni!



? 92 presenze in 3 stagioni

⚽ 23 gol

? Coppa Italia 1985-86



Auguri, Zibì! ??❤️#ASRoma pic.twitter.com/7PlWlLjDrh — AS Roma (@OfficialASRoma) March 3, 2026



