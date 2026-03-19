Addio a Michael Hartono, il cordoglio della Roma per la scomparsa del proprietario del Como: "Il pensiero va alla famiglia, ai tifosi e al club"

La Roma si unisce al cordoglio del calcio italiano per la scomparsa di Michael Bambang Hartono, uno dei due proprietari del Como. L'imprenditore indonesiano si è spento all'età di 86 anni e, insieme al fratello minore Robert Budi Hartono, aveva acquistato la società lariana nel 2019. Michael era stato inserito da Forbes al 149esimo posto della classifica tra le persone più ricche al mondo grazie al suo patrimonio di circa 18 miliardi di dollari e, considerando anche il fratello, la famiglia raggiungeva i 39 miliardi di dollari. "L’AS Roma si unisce al cordoglio per la scomparsa del proprietario del Como, Michael Bambang Hartono - il messaggio del club giallorosso su X -. Il nostro pensiero va alla sua famiglia, al Club e a tutti i tifosi del Como".

L’AS Roma si unisce al cordoglio per la scomparsa del Presidente del Como, Michael Bambang Hartono.



Il nostro pensiero va alla sua famiglia, al Club e a tutti i tifosi del Como.#ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) March 19, 2026



