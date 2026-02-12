X, la Roma celebra la tripletta di Balbo all'Inter: "Tre volte Abel" (VIDEO)

Era il 12 febbraio 1995 e allo Stadio Olimpico di Roma andava in scena un meraviglioso Roma-Inter. Un Roma-Inter che sarebbe stato indimenticabile non solo per i giallorossi, ma anche e soprattutto per Abel Balbo.

L'ex attaccante giallorosso fu protagonista di una partita memorabile, decidendo praticamente da solo la super sfida contro i nerazzurri con una meravigliosa tripletta per il 3-1 finale. Tre reti, al quarto e al trentesimo minuto del primo tempo e al ventiseiesimo del secondo tempo, che sono leggenda.

La Roma a distanza di 31 anni ha ricordato sui propri canali social quella notte magica: "Tre volte Abel. Il 12 febbraio di 31 anni fa Balbo segnava una tripletta contro l’Inter".

Il 12 febbraio di 31 anni fa Balbo segnava una tripletta contro l’Inter ? #ASRoma pic.twitter.com/hCBYDbgbZ6 — AS Roma (@OfficialASRoma) February 12, 2026



