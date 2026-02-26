VIDEO - El Shaarawy e la sorpresa a Eddie Brock: saluto in videochiamata e maglia della Roma autografata

Dal 24 al 28 febbraio va in scena al Teatro Ariston di Sanremo la 76ª edizione del Festival di Sanremo e tra presenti in gara c'è anche Eddie Brock (pseudonimo di Edoardo Iaschi). Nato a Roma e tifosissimo giallorosso, il cantante è stato il protagonista della nuova puntata del format "Casa Pagani a Casa Tua" e ha ricevuto una sorpresa inaspettata dalla conduttrice Ludovica Pagani, la quale si sposerà in estate con Stephan El Shaarawy: il "Faraone" ha salutato Eddie Brock in videochiamata e gli ha regalato la maglia della Roma autografata. "Così muoio... Che bello sei, grazie e forza Roma sempre!", la replica del cantante accompagnata anche da un bacio al calciatore.

