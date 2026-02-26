Social, Corelli operata ma carica: "Pit stop imprevisto, ci vediamo il 12 marzo". La Roma: "Daje, Alice!" (FOTO)

Stop forzato, ma con un sorriso sulle labbra per Alice Corelli. L'attaccante della Roma Femminile si è sottoposta a un intervento chirurgico per appendicite, riuscito alla perfezione, come testimoniato da lei stessa con un post rassicurante su Instagram. Dal suo letto d'ospedale al Policlinico Campus Biomedico, la calciatrice si è mostrata sorridente e con il segno di vittoria, definendo l'operazione un "pit stop imprevisto" e un "piccolo incidente di percorso, fortunatamente tutto risolto al meglio". Dopo aver ringraziato la sua "crew" per il supporto e lo staff medico per il "cambio gomme alla perfezione", Corelli ha promesso di tornare presto e più forte di prima.

L'attaccante giallorossa ha già la testa al campo e ha voluto dare appuntamento ai tifosi per la prossima sfida casalinga: "Vi aspettiamo al 3 Fontane il 12/03 per la nostra prima battaglia, sarete il nostro 12esimo uomo in campo. Daje". Immediato anche il messaggio di incoraggiamento del club, che sui propri canali social ha condiviso il post della calciatrice e ha scritto: "Daje, Alice!".



