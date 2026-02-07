Olimpiadi Milano Cortina: oro e record olimpico per Lollobrigida nei 3000 metri di pattinaggio di velocità. La Roma su X: "Congratulazioni!" (FOTO)

Giornata da sogno per Francesca Lollobrigida. L'atleta azzurra ha scritto la storia dello sport mondiale e nel corso delle Olimpiadi Milano Cortina ha vinto la medaglia d'oro (realizzando anche il record olimpico con il tempo di 3'54''28) nei 3000 metri di pattinaggio di velocità proprio nel giorno del suo compleanno. La pattinatrice è una grandissima tifosa della Roma e il club giallorosso l'ha celebrata su X: "Congratulazioni a Francesca Lollobrigida per l’oro olimpico nei 3000 metri di pattinaggio di velocità, con record olimpico… nel giorno del suo compleanno!".

