Instagram, Zaragoza dopo il 2-2 a Napoli: "Punto importante contro un avversario difficile". E poi celebra l'assist per Malen: "Prima connessione Spagna-Olanda" (FOTO)

La doppietta di Donyell Malen illude la Roma, ma il big match contro il Napoli termina 2-2. I giallorossi vanno avanti due volte con il centravanti olandese, ma i partenopei rimontano prima con il gol dell'ex Leonardo Spinazzola e infine pareggiano i conti con Alisson Santos al minuto 82. In seguito a questo risultato i capitolini staccano di un punto la Juventus e salgono da soli al quarto posto in classifica a quota 47, mentre i campani sono terzi a 50. Al termine della gara Bryan Zaragoza, autore dell'assist per il primo gol di Malen, ha espresso su Instagram le sue sensazioni dopo l'esordio da titolare con la maglia della Roma: "Punto importante in trasferta contro un avversario difficile. Prima connessione tra Spagna e Olanda (in riferimento all'assist fornito a Malen, ndr) nella partita di oggi... Grazie a tutti i tifosi che hanno seguito la squadra in trasferta per il loro sostegno. Ci vediamo domenica in casa per continuare a fare punti. Forza Roma!".



