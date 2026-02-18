Instagram, Wesley al fianco di Vinicius: il terzino condivide il messaggio del Flamengo (FOTO)

Nella serata di ieri è andata in scena la partita tra Benfica e Real Madrid, valida per l'andata dei playoff di Champions League e terminata con il risultato di 0-1 per i Blancos, ma a fare scalpore è un bruttissimo episodio avvenuto al minuto 51. Vinicius Junior, ala della formazione spagnola, segna la rete che sblocca il match ed esulta ballando vicino la bandierina, scatenando la furia dei tifosi e dei giocatori portoghesi. Rientrato a centrocampo, l'esterno brasiliano denuncia all'arbitro un insulto razzista da parte di Gianluca Prestianni del Benfica e la partita viene sospesa per 10 minuti. Il calciatore argentino nega di aver offeso Vinicius, ma il mondo del calcio si è schierato al fianco della stella del Real Madrid come gesto di solidarietà e tra i vari giocatori che hanno preso posizione c'è anche Wesley. Il terzino della Roma e connazionale di Vinicius ha condiviso su Instagram il messaggio pubblicato dal Flamengo (club in cui hanno militato sia lui sia Vini): "Quello che Vinicius Jr. vive non riguarda solo il calcio. C'è un ragazzo che ha sognato, che ha lottato, che ha vinto molte battaglie per arrivare dove è ora. E fa male vedere qualcuno essere attaccato semplicemente per quello che è. La sua danza è vera gioia. È spontanea. È sua. Il razzismo non fa parte del gioco. Fa male. E non può essere normalizzato. Vini, non sei solo. Ti capiamo, ti sosteniamo, siamo con te".



