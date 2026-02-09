Instagram, Pisilli post Cagliari: "Continuiamo così". Mancini: "Una vittoria da grande gruppo". Malen: "All glory to god"

"Continuiamo così", con queste parole Niccolò Pisilli ha celebrato sui social il successo per 2-0 della Roma contro il Cagliari. Il centrocampista giallorosso, dopo l'ottima prestazione regalata in campo nel match valevole per la 24a giornata di Serie A, ha affidato a Instagram il suo pensiero dopo una partita vinta con carattere che ha permesso ai giallorossi di agganciare la Juventus al quarto posto.





"Una vittoria da grande gruppo, avanti sulla nostra strada! Bravi ragazzi. Forza Roma!" ha aggiunto Gianluca Mancini





"All glory to god", il commento dell'autore della doppietta Donyell Malen



