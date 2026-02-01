Instagram, nostalgia Under: commenta il suo gol contro l'Udinese: "Vecchi tempi, ma d'oro" (VIDEO)

Nostalgia giallorossa per Cengiz Ünder. L'esterno turco non ha resistito a commentare un video pubblicato dall'account ufficiale della Roma sui social. Il club ha condiviso una clip che ripropone una perla del passato: il bolide mancino da fuori area segnato proprio da Ünder contro l'Udinese nel 2018. Immediata la reazione dell'ex numero 17, che ha lasciato un commento carico di affetto: "Vecchi tempi ma d'oro". Un messaggio semplice che testimonia il legame rimasto intatto con i colori giallorossi e i ricordi di quell'esperienza nella Capitale.



