Instagram, Malen dopo il 2-2 contro il Napoli: "Non il risultato che volevamo, ma orgoglioso del gruppo". Mancini: "Prestazione da squadra vera" (FOTO)

La Roma sfiora la vittoria in casa del Napoli: i giallorossi vanno avanti due volte grazie a uno scatenato Donyell Malen, ma i partenopei rimontano prima con il gol dell'ex Leonardo Spinazzola e infine pareggiano i conti con Alisson Santos al minuto 82. In seguito a questo risultato i capitolini staccano di un punto la Juventus e salgono da soli al quarto posto in classifica a quota 47, mentre i campani sono terzi a 50. Il giorno dopo il big match Donyell Malen ha espresso le sue sensazioni a mente fredda in un post su Instagram: "Non il risultato che volevamo, ma orgoglioso del gruppo. Andiamo".





Arriva anche il messaggio di Gianluca Mancini: "Una prestazione da squadra vera su un campo difficile. Sempre con voglia di combattere e migliorare, insieme! Avanti Roma!".



