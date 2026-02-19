Instagram, l'Atletico Lodigiani ringrazia la Roma: "Amichevole di grande lustro. Grazie per l'ospitalità" (FOTO)

L'Atletico Lodigiani ha voluto celebrare attraverso i propri canali social l'amichevole di lusso disputata ieri al Centro Sportivo "Fulvio Bernardini". La formazione, che milita in Serie D, è stata ospite della Roma per un test di allenamento contro la squadra di Gian Piero Gasperini, terminato 4-0 per i giallorossi.

Sul profilo social del club biancorosso è apparso un messaggio di ringraziamento rivolto alla società capitolina: "Grazie Roma! Ieri la nostra Prima Squadra è stata invitata a un’amichevole di grande lustro contro l’AS Roma. Ringraziamo la società per la grande opportunità e, soprattutto, per l’ospitalità mostrata". A corredo del post, l'Atletico Lodigiani ha pubblicato una gallery con gli scatti più significativi della giornata vissuta a Trigoria.



