Instagram, Dovbyk si schiera con l'atleta olimpico Vladyslav Heraskevych: "Ci sono cose più importanti delle medaglie" (FOTO)

Sta facendo discutere il caso dell'atleta olimpico di skeleton Vladyslav Heraskevych. L'ucraino è stato squalificato dai Giochi invernali di Milano Cortina a causa del suo casco, sul quale erano raffigurate le immagini di 27 sportivi morti nel conflitto con la Russia e che viola le regole del CIO. Al suo fianco si è schierato anche Artem Dovbyk, che su Instagram ha scritto: "Ci sono cose più importanti delle medaglie"