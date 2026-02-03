120 anni fa la nascita di Mario De Micheli. Il ricordo della Roma: "Uno dei simboli di Campo Testaccio"

120 anni fa nasceva Mario De Micheli, celebre calciatore giallorosso degli anni '20 e '30 e che ha ispirato la celebre strofa della canzone Campo Testaccio. E il club giallorosso ha omaggiato questa data: "75 presenze in 5 stagioni. Uno dei simboli della Roma di Campo Testaccio. Hall of Fame"

120 anni fa nasceva Mario De Micheli



75 presenze in 5 stagioni

Uno dei simboli della Roma di Campo Testaccio

