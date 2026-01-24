X, la Roma suona la carica in vista del big match contro il Milan: "Tutti insieme per una grande notte" (VIDEO)

C'è grandissima attesa in casa Roma e domani alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico il delicatissimo big match con il Milan, valido per la ventiduesima giornata di Serie A. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto per le zone alte della classifica: i rossoneri si trovano in seconda posizione a 46 punti, mentre i giallorossi sono quarti a quota 42. A meno di 24 ore di distanza dal calcio d'inizio, la società capitolina ha voluto suonare la carica in vista della super sfida contro il Milan: "Tutti insieme per una grande notte", la didascalia che accompagna alcuni gol realizzato dalla squadra giallorossa contro il Diavolo.

All together for a big night ?#ASRoma pic.twitter.com/iqTL7SQDOh — AS Roma English (@ASRomaEN) January 24, 2026



