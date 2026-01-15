X, la Roma ricorda Radice e lo striscione della Curva Sud: "È bastato un anno per entrarci nel cuore" (FOTO)

La Roma ricorda Luigi Radice, storico allenatore e ex tecnico giallorosso nella stagione 1989/90, nel giorno del suo compleanno. Nato il 15 gennaio 1935, "Gigi" ha guidato la squadra capitolina per 40 partite (18 vittorie, 13 pareggi e 9 sconfitte) considerando tutte le competizioni e si piazzò al sesto posto in classifica in Serie A. "Il 15 gennaio 1935 nasceva Gigi Radice. 'È bastato un anno per entrarci nel cuore'", il messaggio della Roma x che cita uno striscione esposto in Curva Sud dopo la scomparsa dell'allenatore nel dicembre del 2018.

