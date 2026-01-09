Clicky

X, la Roma ricorda la nascita del CUCS: "9 gennaio 1977. Auguri, Commando!" (FOTO)

09/01/2026 alle 11:11.
cucs-commando-ultra-curva-sud

La Roma ricorda la nascita del CUCS, lo storico Commando Ultrà Curva Sud che esordì il 9 gennaio 1977 in un Roma-Sampdoria giocato allo Stadio Olimpico e vinto 3-0 grazie alle reti di Musiello e alla doppietta di Di Bartolomei. In Curva Sud apparve uno striscione lungo ben 42 metri con la scritta “Commando Ultrà Curva Sud” e oggi si trova nell'Archivio Storico del Club. "'Il Commando è una forza della natura. È un vento... e chi può fermare il vento?' - il messaggio della Roma su X -. 9 gennaio 1977, l'esordio del CUCS. Auguri, Commando!".