X, la Roma ricorda Astori nel giorno del suo compleanno: "Per sempre con noi"

Il 4 marzo di 7 anni fa, un malore cardiaco si è portato via Davide Astori, ex calciatore di Roma e Fiorentina tra le altre. Il suo ricordo vive ancora nei cuori di molti appassionati e, oggi, nel giorno in cui avrebbe compiuto gli anni, la società giallorossa ha voluto ricordarlo tramite un post su X: "Il 7 gennaio 1987 nasceva Davide Astori. Per sempre con noi".

? Il 7 gennaio 1987 nasceva Davide Astori



Per sempre con noi ♾️#ASRoma pic.twitter.com/gvyaFnSDyo — AS Roma (@OfficialASRoma) January 7, 2026



