VIDEO - La Roma in partenza per la sfida contro il Torino

Missione Torino per la Roma. La squadra è partita nel tardo pomeriggio alla volta del capoluogo piemontese, dove domani alle 18:00 affronterà i granata nel match valido per la ventunesima giornata di Serie A. Con un video pubblicato sui propri canali social, il club ha mostrato i giocatori in partenza dall'aeroporto, pronti a imbarcarsi sul volo. Tra i volti sorridenti anche quelli dei nuovi acquisti, Robinio Vaz e Donyell Malen, alla loro prima trasferta in giallorosso.



