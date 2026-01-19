VIDEO - Dybala protagonista con Adidas... e sceglie le nuove Predator

Anche Paulo Dybala protagonista del nuovo spot targato Adidas per presentare le nuove scarpe da calcio per la stagione. Nei video che il brand sta lanciando si vedono vari calciatori - tra i quali anche Bellingham e Yamal - alle prese con la scelta tra Predator e F50. E tocca anche alla Joya: nello spot si vede l'argentino optare per il colore rosso e alla fine del video posare con le Predator, caratterizzate da un design rosso e bianco con le tipiche tre strisce nere Adidas. F50, invece, presenta una nuova colorazione che va dal giallo al bianco.