VIDEO - Brignano: "Una volta ho indossato la maglia della Roma sul set. Devo convincere mio figlio a diventare laziale, ma è difficilissimo..."

"Ma 'sta Roma? Ma 'sta Lazio, ho sbagliato": tra le risate è la domanda di un ragazzo a Enrico Brignano durante il programma Rai "La Conferenza Stampa". "Ma 'sto Napoli? Ho avuto un deja vu con questa domanda. Io sono tifoso, adesso con il mestiere che faccio non vado più allo stadio - risponde sorridendo il comico e attore -. Ho un compito però: devo convincere mio figlio di 4 anni a diventare della Lazio, ma è un compito difficilissimo perché a scuola lavorano tutti contro di me. C'è Riccardino che è un suo compagno ed è della Roma, per cui lui vuole diventare della Roma. Mia moglie è della Roma, mia figlia è già della Roma, io sono da solo. Quindi, gli ho comprato già la maglietta ma da laziale ho sofferto perché nel racconto cinematografico chi è di Roma è della Roma. Tanti attori sono tutti della Roma, della Lazio siamo in 3-4. Mi sono subito l'umiliazione, l'oltraggio o non so come chiamarlo, di mettermi la maglia della Roma su un set, ancora me lo ricordo. Ho sofferto tantissimo, ho saltato il pranzo. Mi sembra fosse 'Un medico in famiglia'. Ma non ho dovuto dire 'Forza Roma', mi dovevano pagare di più altrimenti, almeno 10mila euro di più".