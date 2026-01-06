Instagram, Wesley esulta dopo la vittoria contro il Lecce: “Andiamo”. Ferguson: "Tornato al lavoro". Pisilli: "Avanti così". Ziolkowski: "Daje Roma" (FOTO)

La Roma di Gasperini ritrova il successo lontano dalle mura amiche. Al "Via Del Mare", i giallorossi superano il Lecce per 2-0 grazie alle reti di Ferguson e Dovbyk, proprio i due calciatori finiti maggiormente al centro delle critiche nelle ultime settimane. "Andiamo" dice Wesley su Instagram, tornato oggi sulla fascia destra.
Arriva anche il commento di Ferguson, autore del primo gol: "Tornato al lavoro"
"Vittoria importante su un campo complicato. Avanti così" aggiunge Pisilli che oggi ha ritrovato i 90 minuti.
Si aggiunge ai festeggiamenti anche Ziolkowski, alla quarta da titolare di fila: "3 punti importanti, Daje Roma"