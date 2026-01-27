Instagram, Pjanic si ritira: "Il calcio era la mia musica e ho sempre sognato di farvi ascoltare la bellezza di questo gioco" (VIDEO)

Miralem Pjanic ha annunciato l'addio al calcio giocato e lo ha fatto con un video pubblicato su Instagram. Il centrocampista bosniaco, rimasto svincolato da luglio dopo l'esperienza al CSKA Mosca, appende gli scarpini al chiodo all'età di 35 anni. Il 'Pianista' vestì la maglia della Roma dal 2011 al 2016 e mise a referto 30 reti e 44 assist in 185 partite con la maglia giallorossa. Ecco il messaggio condiviso da Pjanic sui propri canali social: "Ho trascorso la mia vita suonando la mia melodia. Ogni tocco, ogni passaggio, ogni tiro: una nota. Il calcio era la mia musica, il campo il mio pianoforte. Il mio sogno è sempre stato quello di farvi ascoltare la bellezza di questo gioco. Oggi, con il cuore pieno di gratitudine, posso dire che questa sinfonia è stata la mia vita. È stato un onore condividerla con tutti voi. Un ringraziamento speciale va alla mia famiglia, che è stata il mio primo sostegno e la mia forza silenziosa. Agli allenatori, ai miei compagni di squadra, con cui ho condiviso sogni, sacrifici e vittorie. Allo staff tecnico, ai medici e a tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte. Ai tifosi, l'anima di questo gioco. Grazie a tutti per aver fatto parte di questa musica".



