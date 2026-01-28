Instagram, Pellegrini: "La maglia più speciale? Quella di Tirana. Sogno il Mondiale" (VIDEO)

Botta e risposta veloce per Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma, protagonista di un contenuto social per Futbol Emotion, si è raccontato con leggerezza tra ricordi, preferenze e sogni nel cassetto. Ecco le sue risposte:

Predator o F50?

"Predator".

Qual è il tuo modello di Predator preferito?

"Bianco con le stripes nere e un po' di giallo davanti".

Qual è la maglia più speciale che hai conservato?

"Quella della finale di Conference League vinta".

Colore preferito per le tue scarpe da calcio?

"Bianco o nero, anche se il mio colore preferito è il verde".

Il tuo artista o gruppo musicale preferito?

"Alicia Keys, Venditti, Ultimo".

Il tuo piatto preferito?

"Le patatine fritte".

Se non fossi un calciatore cosa saresti?

"Mi è sempre piaciuto stare con i bambini e infatti io ne ho tre".

Il tuo stadio preferito in cui giocare?

"L'Olimpico".

Il miglior consiglio che hai ricevuto nella tua carriera?

"Da mio papà: rimanere sempre quello che sei e non cambiare mai di fronte a nulla".

Un sogno che vuoi ancora realizzare nel calcio?

"Giocare un Mondiale".

Come hai festeggiato il tuo primo gol da professionista?

"Non mi ricordo esattamente come ho festeggiato, sicuramente insieme a mia moglie".



