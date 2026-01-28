Instagram, Pellegrini: "La maglia più speciale? Quella di Tirana. Sogno il Mondiale" (VIDEO)

Botta e risposta veloce per Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma, protagonista di un contenuto social per Futbol Emotion, si è raccontato con leggerezza tra ricordi, preferenze e sogni nel cassetto. Ecco le sue risposte:
Predator o F50?
"Predator".
Qual è il tuo modello di Predator preferito?
"Bianco con le stripes nere e un po' di giallo davanti".
Qual è la maglia più speciale che hai conservato?
"Quella della finale di Conference League vinta".
Colore preferito per le tue scarpe da calcio?
"Bianco o nero, anche se il mio colore preferito è il verde".
Il tuo artista o gruppo musicale preferito?
"Alicia Keys, Venditti, Ultimo".
Il tuo piatto preferito?
"Le patatine fritte".
Se non fossi un calciatore cosa saresti?
"Mi è sempre piaciuto stare con i bambini e infatti io ne ho tre".
Il tuo stadio preferito in cui giocare?
"L'Olimpico".
Il miglior consiglio che hai ricevuto nella tua carriera?
"Da mio papà: rimanere sempre quello che sei e non cambiare mai di fronte a nulla".
Un sogno che vuoi ancora realizzare nel calcio?
"Giocare un Mondiale".
Come hai festeggiato il tuo primo gol da professionista?
"Non mi ricordo esattamente come ho festeggiato, sicuramente insieme a mia moglie".