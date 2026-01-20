Instagram, Malen mette in palio la sua maglia autografata: "Voglio ricambiare l'affetto dei romanisti" (FOTO)

Donyell Malen è subito entrato nel cuore dei tifosi della Roma e il gol all'esordio con la squadra giallorossa ha rafforzato ulteriormente questo legame. L'attaccante olandese ha mettere in palio una sua maglietta autografata come regalo ai romanisti per ricambiare l'amore mostrato nei suoi confronti: "L'affetto che ho ricevuto negli ultimi giorni non è passato inosservato. Apprezzo davvero il vostro sostegno, quindi ho voluto ricambiare in qualche modo.

Vinci una maglia della Roma autografata da me.

Come partecipare: basta seguirmi e taggare 2 amici. Il vincitore sarà annunciato sabato 24 gennaio.

Buona fortuna a tutti e Forza Roma".



