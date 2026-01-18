Instagram, Malen festeggia: "Esordio, gol, vittoria", complimenti da El Shaarawy: "Ben fatto". Dybala con la pizza: "Abbiamo il permesso" (FOTO)

Un esordio da sogno, celebrato sui social da lui e dai compagni. Donyell Malen ha sigillato il suo debutto con la maglia della Roma con un gol, contribuendo alla vittoria contro il Torino. L'attaccante olandese ha voluto immortalare il momento con un post sul suo profilo Instagram. "Esordio. Gol. Vittoria.", ha scritto Malen a corredo di una foto che lo ritrae esultante dopo la rete.





A fargli eco è stato Stephan El Shaarawy, che ha voluto fare i complimenti pubblici ai due mattatori di giornata. In una storia social, il "Faraone" ha pubblicato una grafica con il risultato finale della partita, taggando proprio Donyell Malen e Paulo Dybala e aggiungendo: "Ben fatto, daje Roma".

A continuare i festeggiamenti anche Paulo Dybala. Dopo il gol del raddoppio e la vittoria, l'argentino ha pubblicato una foto dal pullman della squadra che lo ritrae sorridente con una pizza, concedendosi un piccolo "sgarro" dopo i tre punti: "Oggi abbiamo il permesso".



