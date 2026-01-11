Instagram, Hummels esalta il tacco di El Shaarawy in Roma-Sassuolo: "Assist di livello mondiale" (FOTO)

Mats Hummels, nonostante la sua parentesi nella Capitale sia stata breve e lo abbia visto poi annunciare il ritiro dal calcio giocato, ormai lontano dai terreni di gioco, continua a seguire con passione le vicende della Roma, confermando quel feeling speciale nato con l'ambiente e con i compagni durante i mesi trascorsi a Trigoria.

L'ultima conferma di questo legame è arrivata direttamente dai canali social del difensore. Durante l'ultima sfida di campionato contro il Sassuolo, Hummels non ha perso l'occasione per celebrare la vittoria giallorossa a cui ha assistito in Tv. Attraverso le sue storie Instagram, Mats si è lasciato andare a sinceri complimenti per Stephan El Shaarawy: "Assist di livello mondiale".

L'occasione è stata l'azione del raddoppio: un assist al bacio del "Faraone" che ha permesso a Soulé di siglare la rete del definitivo 2-0. Un gesto tecnico che Hummels ha voluto sottolineare pubblicamente, taggando il suo ex compagno.