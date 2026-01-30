Instagram, Gollini dopo l'esordio: "Tornare in campo con questa maglia vale il prezzo del viaggio" (FOTO)

Ieri sera, nella trasferta di Atene contro il Panathinaikos, Pierluigi Gollini ha fatto il suo esordio con la maglia della Roma. Il portiere ha affidato ai social i suoi pensieri, raccontando il significato di questo ritorno in campo. "Grazie a questo fantastico gruppo per il supporto e la fiducia," ha esordito Gollini. Poi, una riflessione sul suo percorso: "Sulla mia strada ho sempre accettato ogni sfida. Senza paura. Con la voglia di rialzarmi più forte di prima davanti a qualsiasi ostacolo. Sempre". La chiusura è una dichiarazione di affetto per i colori giallorossi e per lo spogliatoio: "Tornare finalmente in campo dopo tanto con questa maglia e questi compagni vale davvero il prezzo del viaggio".



