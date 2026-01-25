Instagram, Dybala dopo l'1-1 contro il Milan: "Meritavamo molto di più, ma guardiamo gli aspetti positivi. Grande Roma" (FOTO)

Allo Stadio Olimpico è andato in scena il big match tra Roma e Milan e si è concluso con il risultato di 1-1. La partita è stata sbloccata dal colpo di testa di De Winter al minuto 62, ma al 74' Pellegrini ha ristabilito la parità su calcio di rigore. In seguito a questo pareggio, il primo in stagione per i giallorossi, i rossoneri restano al secondo posto in classifica con 47 punti mentre i capitolini agganciano il Napoli in terza posizione a quota 43. Al termine della partita Paulo Dybala ha espresso tutto il suo rammarico per la mancata vittoria: "Meritavamo molto di più, ma guardiamo avanti considerando tutti gli aspetti positivi fatti vedere oggi! Grande Roma".



