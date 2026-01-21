Incontro a tinte giallorosse in Brasile: la rimpatriata tra Amantino Mancini e Cerezo (FOTO)

Incontro a tinte giallorosse a Belo Horizonte tra Amantino Mancini e Toninho Cerezo, due ex calciatori brasiliani della Roma. L'esterno offensivo ha condiviso su Instagram alcuni scatti della rimpatriata: "DUE “LUPI” IN CIMA AL MONDO! - la didascalia che accompagna le foto -. Chi conosce la storia dell'AS Roma sa bene il significato di questa foto. Da un lato, il maestro Toninho Cerezo, il “Barone” che ha conquistato il cuore dell'Italia negli anni '80. Dall'altro, io, che ho avuto l'onore di portare avanti questa eredità e di fare la storia in quello Stadio Olimpico di Roma. Incontri come questo non sono solo 'chiacchiere', sono scambi tra persone che conoscono bene la pressione di essere un protagonista brasiliano in Europa. Il maestro Cerezo ha spianato la strada affinché giocatori come me potessero brillare. Una lezione di calcio e di vita in ogni parola. Massimo rispetto per chi è, e sarà sempre, una leggenda vivente. Quale dei due sceglieresti per la tua 'Squadra dei sogni' della Roma?".



